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Россия пытается оправдать агрессию против Украины, - МИД

Киев, Пятница 25 сентября 2020 09:37
Россия пытается оправдать агрессию против Украины, - МИД
Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация пытается оправдать агрессию против Украины. В частности, Москва не допускает международных наблюдателей и правозащитников в Крым и поставляет оружие на Донбасс.

Об этом на виртуальной встречи 75-й Генассамблеи ООН сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает "Радио Свобода".

"Российская оккупационная власть отказывает международным правозащитным наблюдателям, в частности, Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым. Не прекращаются и незаконные поставки оружия и боеприпасов на Донбасс. Жизни населения на оккупированных территориях находится под постоянным риском", - сказала Джапарова.

Ранее РБК-Украина писало, что заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что Украина не потянет войны на два фронта. Поэтому в вопросе возвращения Крыма Украина будет придерживаться политики международных санкций против РФ.

Также сообщалось, что на рассмотрение Генассамблеи ООН до конца года вынесут обновленную резолюция по ситуации в оккупированном Крыму.

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