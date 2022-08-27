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Россия пытается наступать на Донбассе и обстреливает Юг: сводка Генштаба

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Киев, Суббота 27 августа 2022 18:37
Россия пытается наступать на Донбассе и обстреливает Юг: сводка Генштаба Фото: ВСУ отбивают попытки наступления российской армии (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

В течение сегодняшнего дня, 27 августа 2022 года, российские войска пытались наступать на Донбассе, но безуспешно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба ВСУ.

Волынское и Полесское направления

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

Северское направление

Противник для демонстрации присутствия и сковывания действий ВСУ обстрелял районы Толстодубового, Вильного и Шевченковского Сумской области.

Харьковское направление

Россияне применили ствольную и реактивную артиллерию в районе пунктов Константиновка, Светличное, Калиновое, Дементиевка, Борщова, Черкасские Тишки, Александровка, Шестаково, Верхний Салтов, Базалиевка, Лебяже и Пришиб.

Авиация противника ударила возле Мосьпаново и Залимана. Ракетные удары были нанесены по районам населенных пунктов Дергачи, Чугуев и Александровка.

Оккупанты безуспешно попытались провести штурм в направлении Дементиевки, но получили отпор и отошли.

Славянское направление

Противник применил ствольную артиллерию и РСЗО возле Норцовки, Родного, Дмитровки, Мазановки, Курульки, Петровского и Черкасского. Пытался наступать в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел.

Краматорское направление

Под обстрелы попали районы Спорного, Северска и Татьяновки. Россияне задействовали авиацию для удара неподалеку от Ивано-Дарьевки, вели наступление в направлении Григоровки, но были вынуждены отойти.

Бахмутское направление

Были обстрелы возле Бахмута, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Украинские бойцы после ударов вражеской авиации отразили наступление противника в направлении населенных пунктов Соледар и Зайцево.

Авдеевское направление

Танки, ствольная и реактивная артиллерия била по украинским позициям в районе Авдеевки, Нью-Йорка, Торецкого, Красногоровки и Новобахмутовки. Также авиация ударила Марьинки и Невельского.

Противник пытался продвинуться в направлении Невельского и Александрополя, но отошел.

Новопавловское направление

Зафиксированы обстрелы недалеко от Павловки, Елизаветовки, Новомихайловки и Великой Новоселки. Россияне задействовали авиацию для ударов по району Владимировки. Вели наступательный бой в направлениях Пречистовки и Павловки, но безуспешно.

Запорожское направление

Противник обстрелял территории возле Зализничного, Новоукраинского, Шевченко, Преображенки, Червоного, Январского, Времовки, Степногорска, Новополя и Новоданиловки. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Ольговское, Новополь, Гуляйпольское и Новоданиловка.

Южнобужское направление

Основные усилия врага сосредоточены на недопущении продвижения ВСУ. Ведутся обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии столкновения. Оккупанты нанесли авиаудары возле Большого Артакового, Первомайского и Ольгиного.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне уже не могут перебрасывать военную технику через Днепр в Херсонской области из-за постоянных ударов ВСУ.

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