Россия пытается добиться успехов на Донбассе к 9 мая, - британская разведка

Силы российского вторжения в Украину стремятся добиться успехов перед 9 мая. Войска пытаются продвигаться в сторону Краматорска, который подвергается постоянным ракетным обстрелам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.
"Россия, вероятно, желает продемонстрировать значительные успехи в преддверии ежегодного празднования Дня победы 9 мая. Это может повлиять на то, насколько быстро и энергично они будут пытаться проводить операции в преддверии этой даты", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящее время российские силы продвигаются с плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам.
"Активность российской авиации сохраняется, поскольку Россия стремится обеспечить непосредственную поддержку с воздуха для своего наступления на востоке Украины, чтобы подавить и уничтожить средства ПВО Украины", - говорится в сообщении.
Ранее спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник в интервью РБК-Украина сказал, что в Кремле хотят "продать" российскому обществу в качестве победы полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Но к 9 мая они будут пытаться захватить и другие территории.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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