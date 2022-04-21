Россия пытается добиться успехов на Донбассе к 9 мая, - британская разведка

"Россия, вероятно, желает продемонстрировать значительные успехи в преддверии ежегодного празднования Дня победы 9 мая. Это может повлиять на то, насколько быстро и энергично они будут пытаться проводить операции в преддверии этой даты", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время российские силы продвигаются с плацдармов на Донбассе в сторону Краматорска, который продолжает подвергаться постоянным ракетным обстрелам.

"Активность российской авиации сохраняется, поскольку Россия стремится обеспечить непосредственную поддержку с воздуха для своего наступления на востоке Украины, чтобы подавить и уничтожить средства ПВО Украины", - говорится в сообщении.

Ранее спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник в интервью РБК-Украина сказал, что в Кремле хотят "продать" российскому обществу в качестве победы полную оккупацию Донецкой и Луганской областей. Но к 9 мая они будут пытаться захватить и другие территории.