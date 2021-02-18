Россия путем импорта тока хочет сорвать интеграцию Украины с энергосистемой ЕС, - экс-министр

"Россия же сознательно делает заниженную цену, чтобы втянуть нас в эти взаимоотношения и теснее привязать к российской энергосистеме. Таким образом россияне пытаются как можно дольше отсрочить присоединение украинской энергосистемы к общеевропейской системе ENTSO-E", - заявил экс-министр.

Угрозу веерных отключений лоббисты российского импорта искусственно используют как прикрытие и повод, чтобы оправдать сотрудничество со страной-агрессором.

"Поэтому когда кто-то рассказывает, что в Украине нет веерных отключений, потому что импорт электроэнергии из России, то это заблуждение, потому что в любой момент мы можем их ввести, если Россия прекратит импорт. Дай Бог, чтобы этого не произошло", - добавил экс-министр.

По его словам, Минэнерго, правительство и НКРЭКУ полностью провалили подготовку к отопительному сезону, что и стало причиной напряженной ситуации в энергосистеме и создало основания начать импорт из России.

"Эта ситуация сложилась потому, что практически была провалена подготовка энергетики к зиме. К такому провалу причастны практически все органы государственной власти: Минэнерго, которое, по сути, не функционировало, государственный регулятор и Кабинет министров, который совсем не уделял внимания подготовке к осенне-зимнему сезону", - добавил экс-министр.