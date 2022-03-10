Россия проявляет "безрассудное пренебрежение" к мирным жителям Украины, – американская разведка

Директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс шокирована отношением российских военных к гражданскому населению после вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Войска РФ перестали считаться с гражданскими, поскольку сопротивление украинской армии оказалось для них неожиданно упорным. Американские спецслужбы отслеживают преступления россиян, чтобы впоследствии привлечь их к ответственности.
"Российские военные начали ослаблять правила ведения боевых действий для достижения своих военных целей. Они действуют, как минимум, с безрассудным пренебрежением к безопасности мирных жителей, поскольку российские подразделения наносят артиллерийские и авиаудары по городским районам в разных уголках Украины", – заявила Хэйнс.
Напомним, что в Харькове в результате обстрелов оккупантов пострадали более 400 домов.
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