Россия проявляет "безрассудное пренебрежение" к мирным жителям Украины, – американская разведка

Директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс шокирована отношением российских военных к гражданскому населению после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Войска РФ перестали считаться с гражданскими, поскольку сопротивление украинской армии оказалось для них неожиданно упорным. Американские спецслужбы отслеживают преступления россиян, чтобы впоследствии привлечь их к ответственности.

"Российские военные начали ослаблять правила ведения боевых действий для достижения своих военных целей. Они действуют, как минимум, с безрассудным пренебрежением к безопасности мирных жителей, поскольку российские подразделения наносят артиллерийские и авиаудары по городским районам в разных уголках Украины", – заявила Хэйнс.