Россия проводит учения боевиков вблизи украинских границ, - разведка

Командование Вооруженных сил РФ продолжает наращивать боевые возможности своих подразделений на оккупированных территориях Донбасса. Для этого вблизи границы с Украиной проводят учения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, с начала текущей недели на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов и специалистов других специальностей.

"Таким образом противник пытается повысить уровень подготовки наемников с использованием усовершенствованного оборудования учебно-материальной базы, завезенного с территории России через неконтролируемые Украины участка границы", - говорится в сообщении.

Кроме того, контроль проведения собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений противника осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.