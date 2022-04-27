Россия проводит операцию, чтобы дезинформировать украинцев в Херсонской области, - СНБО

Российская Федерация продолжает подавлять сопротивление населения временно оккупированной Херсонской области. В этот же раз начала агрессивную информационно-психологическую операцию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Несколько Telegram-каналов распространяют информацию о том, что на антироссийские митинги якобы приходят все меньше украинских граждан. Пропагандисты тем временем объясняют это тем, что наши гражданские якобы "смирились с переходом территории под контроль России и подстраиваются под новую реальность".
В то же время, оккупационные войска на самом деле продолжают агрессивно запугивать жителей области:
"Проведение подобных операций являются особенно опасными в условиях информационной блокады, которую враг стремится сформировать на временно оккупированных территориях Юга Украины", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности митинга, который прошел в Херсоне 27 апреля. Тогда же, оккупанты прибегли к разгона гражданских слезоточивым газом.
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