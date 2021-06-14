Россия проводит обмены пленными в зависимости от политических интересов, - Гармаш

Россия использует украинских политзаключенных в политических целях. В частности, в обмен на выполнение политических требований, которые являются для Украины нереальными.

Об этом заявил представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш в эфире "Украина 24".

"Россия использует наших пленных чисто по политическим целям. В обмен на выполнение политических требований. Ее политические требования нереальны для Украины. А гуманитарные требования они не выполняют", - заявил он.

По словам Гармаша, на последнем заседании ТКГ глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил обменять четырех тяжелобольных украинца, однако Россия на уступки не пошла.

"На последнем заседании ТКГ Кравчук предложил обменять четырех тяжелобольных украинцев... Они не пошли на уступки, не пошли даже на согласие Украины выполнить определенные требования. Потому что они не заинтересованы в таком обмене. Им нужны заложники, чтобы менять их в зависимости от политических интересов, когда им будет выгодно", - подчеркнул он.