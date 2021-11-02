Россия провела в оккупированном Крыму учения на фоне маневров эсминца США

"Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели учения по прикрытию пункта базирования кораблей от массированного ракетного авиаудара условного противника", - говорится в сообщении.

Известно, что войска РФ на территории оккупированного Крыма привели в боевую готовность корабельные средства ПВО, расчеты обнаружили, взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели так называемого "условного противника" зенитной ракетным оружием и артиллерией.

"Цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены на предельных дистанциях", - добавляют в сообщении.

Указано, что российские военные тренировались "отражать ракетные и авиационные удары", а также действия по "уничтожению беспилотных летательных аппаратов".