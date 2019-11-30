Россия провела испытание ракеты в Арктике

В России заявили, что истребитель МиГ-31К в середине ноября впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике по полигону Пембой. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с российского аэродрома Оленегорск.

"Кинжал" - новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. По данным СМИ, ракета "Кинжала" является авиационным вариантом ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Напомним, в Дании заявили, что геополитическое соперничество США, Китая и России способствует росту напряженности в арктическом регионе.

В докладе, опубликованном Службой военной разведки Дании, содержится аналитическая оценка основных международных угроз за 2019 год. Так, по оценкам разведки королевства, Россия "оценивает свое протяженное арктическое побережье как наиболее уязвимый фланг для неожиданного точечного удара США" с задействованием крылатых ракет. РФ воспринимает этот факт, как особую угрозу своим "стратегическим ядерным возможностям", поскольку большая часть ее потенциала ответных мер связана с подлодками Северного флота на Кольском полуострове, указывается в докладе.