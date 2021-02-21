ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия проведет в оккупированном Крыму учения воздушно-десантных войск

Новина українською → Москва, Воскресенье 21 февраля 2021 19:18
Россия проведет в оккупированном Крыму учения воздушно-десантных войск Фото: российские военные (structure.mil.ru)
Автор: Андрей Козловский

Министерство обороны России планирует провести учения воздушно-десантных войск в аннексированном Крыму. Они запланированы на март.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На полигоне "Опук" в Республике Крым, под руководством командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого пройдут командно-штабные учения с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений десантники отработают вопросы десантирования и техники с последующим захватом объектов условного противника и их удержанием до подхода основных сил.

"Параллельно будет отработана высадка десантно-штурмовых подразделений ВДВ на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота, а также ведение обороны морского побережья от высадки морского десанта условного противника", - отмечается в сообщении.

Напомним, Российская Федерация за время оккупации Крыма существенно нарастила военное присутствие. В частности, на сегодня украинский полуостров является самой мощной российской военной базой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Крым
NEWS
Адаптивный карантин 2.0. Когда и как будут действовать новые ограничения
Адаптивный карантин 2.0. Когда и как будут действовать новые ограничения
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ