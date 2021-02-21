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Росія проведе в окупованому Криму навчання повітряно-десантних військ

Новость на русском → Москва, Неділя 21 лютого 2021 19:18
Росія проведе в окупованому Криму навчання повітряно-десантних військ Фото: російські військові (structure.mil.ru)
Автор: Андрій Козловський

Міністерство оборони Росії планує провести навчання повітряно-десантних військ в аннексированном Криму. Вони заплановані на березень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"На полігоні "Опук" в Республіці Крим, під керівництвом командира Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання гвардії генерал-майора Андрія Суховецького пройде командно-штабне навчання з гвардійським десантно-штурмовим Кавказьким козачим полком із Ставрополя і гвардійським артилерійським полком з Анапи", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в ході навчань десантники відпрацюють питання десантування і техніки з подальшим захопленням об'єктів умовного противника та їх утриманням до підходу основних сил.

"Паралельно буде відпрацьована висадка десантно-штурмових підрозділів ВДВ на необладнане морське узбережжя з великих десантних кораблів Чорноморського флоту, а також ведення оборони морського узбережжя від висадки морського десанту умовного противника", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація за час окупації Криму істотно наростила військову присутність. зокрема, на сьогодні український півострів є найпотужнішою російською військовою базою.

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