Росія проведе в окупованому Криму навчання повітряно-десантних військ

Міністерство оборони Росії планує провести навчання повітряно-десантних військ в аннексированном Криму. Вони заплановані на березень.

"На полігоні "Опук" в Республіці Крим, під керівництвом командира Новоросійського гвардійського десантно-штурмового гірського з'єднання гвардії генерал-майора Андрія Суховецького пройде командно-штабне навчання з гвардійським десантно-штурмовим Кавказьким козачим полком із Ставрополя і гвардійським артилерійським полком з Анапи", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в ході навчань десантники відпрацюють питання десантування і техніки з подальшим захопленням об'єктів умовного противника та їх утриманням до підходу основних сил.

"Паралельно буде відпрацьована висадка десантно-штурмових підрозділів ВДВ на необладнане морське узбережжя з великих десантних кораблів Чорноморського флоту, а також ведення оборони морського узбережжя від висадки морського десанту умовного противника", - наголошується в повідомленні.