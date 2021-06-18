Росія протидіє Кримській платформі, але не зможе нас зупинити, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія протидіє українській ініціативі під назвою Кримська платформа . Водночас він запевнив, що Москві не вдасться завадити проведенню інавгураційному саміту платформи в Києві.

Про це міністр сказав під час візиту до Туреччини, повідомляє "Укрінформ" .

"Росія протидіє Кримській платформі, кожного дня працює над тим, щоб завадити цьому успіху України. Попри всі ці спроби, Росія нас не зупинить", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що вже ціла низка країн підтвердили, що візьмуть участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться у Києві напередодні річниці Дня Незалежності.

"Деякі країни вже підтвердили участь, будемо обговорювати деталі їхньої участі. Деякі ще не визначилися, відповідно, буду займатися агітацією на користь їхньої участі в Кримській платформі", - сказав міністр.

Кулеба додав, що саміт Кримської платформи стане наймасштабнішою подією за останні 30 років.

"Це буде подія такого міжнародного масштабу та рівня, якого Україна за всі 30 років незалежності ще не приймала", - заявив глава МЗС.