Россия не против участия США в переговорах по Донбассу, но есть условие

Российская Федерация не против участия США в мирном процессе по урегулированию конфликта на Донбассе. Но при условии, что Вашингтон будет влиять на украинскую сторону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.
Как заявили в российском МИД, до 2018 года поддерживались конструктивные контакты с США, поскольку они "обладали существенным влиянием на Киев".
"Не возражаем против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас. Разумеется, при том понимании, что его участие принесет положительную "добавочную стоимость", в первую очередь в плане побуждения Киева выполнить в полном объеме свои обязательства по минским соглашениям, включая предоставление особого статуса Донбассу", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в отношении участия США в нормандском формате, то данная площадка уже сформировалась и работает восьмой года.
"Насколько нам известно, наши сопосредники - Германия и Франция - предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время", - добавили в МИД России.
Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов способствовать нормандскому формату без участия в нем.
Также сообщалось, что США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании на Донбассе.