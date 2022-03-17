Россия не против, чтобы Турция была гарантом безопасности Украины, - Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Россия не против того, чтобы Анкара была одним из гарантий безопасности Украины. С таким заявлением он выступил после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT и NTV .

В ходе встречи Кулеба заявил, что Украина хочет видеть Турцию среди гарантов безопасности. Чавушоглу со своей стороны рассказал, что Россия тоже не против такой роли Анкары в урегулировании войны.

"Наша надежда на прекращение огня еще немного выросла.

Чавушоглу подчеркнул, что необходимо как можно скорее подготовить почву для встречи на уровне лидеров.