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Россия не против, чтобы Турция была гарантом безопасности Украины, - Чавушоглу

Фото: Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Россия не против того, чтобы Анкара была одним из гарантий безопасности Украины. С таким заявлением он выступил после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT и NTV.

В ходе встречи Кулеба заявил, что Украина хочет видеть Турцию среди гарантов безопасности. Чавушоглу со своей стороны рассказал, что Россия тоже не против такой роли Анкары в урегулировании войны.

"Наша надежда на прекращение огня еще немного выросла.

Чавушоглу подчеркнул, что необходимо как можно скорее подготовить почву для встречи на уровне лидеров.

Напомним, недавно Кулеба рассказал, каким Украина видит свой "нейтралитет", на котором так настаивает Россия.

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