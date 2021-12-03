Россия просит США обнулить санкции против посольств

"Наше предложение, оно ведь очень простое. Оно понятное, для этого не надо заканчивать МГИМО или Дипломатическую академию. Все, что мы предлагаем - это обнулить все введенные санкции против нас, и мы готовы таким же образом поступить в отношении тех ограничений, которые мы ввели в качестве ответных на недружественные действия США. Ведь это так просто - дать возможность дипломатам выполнять свои функции", - заявил российский посол.

По его словам, в следующем месяце 27 дипломатов России должны будут покинуть США. При этом посол добавил, что визовая проблема двух стран до сих пор не решена, и Россия "сталкивается с серьезным кадровым голодом".