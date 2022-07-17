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Россия проплатила антиукраинские митинги в Израиле, - посольство

Фото: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук (israel mfa gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация проплатила антиукраинские митинги в нескольких городах Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter украинского посольства.

"Российская агрессия против Украины распространяется и на Израиль. В последнее время, наряду с заметной пропагандистской атакой на социальные сети, мы стали свидетелями антиукраинских демонстраций, финансируемых российским правительством. Демонстрации прошли в Хайфе, Нетании и перед посольством Украины в Израиле", - говорится в сообщении.

По словам украинского посла Евгений Корнийчука, это не вызывает удивление, поскольку Россия заинтересовано в том, чтобы завести общественность в заблуждение.

"Несмотря на организованные демонстрации, израильская общественность по большей части поддерживает Украину и выступает против жестоких атак России", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль передаст Украине шлемы и бронежилеты, но не для военных.

В то же время стало известно, что президент США Джо Байден во время поездки в Израиль пытался убедить в необходимости военной помощи Украине.

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