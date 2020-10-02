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Россия продолжает поставлять на Донбасс боеприпасы и горючее, - разведка

Автор: Андрей Козловский

По данным разведки, Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории горючее и боеприпасы. Также оттуда прибывают наемники для комплектования личным составом соединений и частей боевиков.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. За последнюю декаду сентября из России в ОРДЛО было завезено около 3,5 тысяч тонн горючего, пять вагонов с боеприпасами, в том числе для артиллерийских систем.

Кроме того, до оккупированных территорий прибывают наемники-граждане РФ, проходящие подготовку в учебных лагерях Южного военного округа ВС России.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе заминировали несколько дорог возле линии разграничения.

Кроме того, на Донбассе 1 октября российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

Также боевики спровоцировали пожары в Луганской области, в результате которых погибли девять человек.

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