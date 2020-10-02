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Росія продовжує постачати на Донбас боєприпаси і пальне, - розвідка

Автор: Андрій Козловський

За даними розвідки Росія продовжує постачати на тимчасово окуповані території пальне та боєприпаси. Також звідти прибувають найманці для комплектування особовим складом з’єднань і частин бойовиків.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати боєздатність частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. За останню декаду вересня з Росії в ОРДЛО було завезено близько 3,5 тисяч тонн пального, п’ять вагонів з боєприпасами, у тому числі до артилерійських систем.

Крім того, до окупованих територій прибувають найманці-громадяни РФ, які проходять підготовку в навчальних таборах Південного військового округу ЗС Росії.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі замінували декілька доріг біля лінії розмежування.

Крім того, на Донбасі 1 жовтня російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Також бойовики спровокували пожежі в Луганській області, в результаті яких загинуло дев'ять осіб.

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