Россия продолжает попытки подорвать американскую демократию, - глава разведки США

Директор Нацразведки США называет РФ "наиболее агрессивной" в кибервторжениях и атаках против целей в США

Важные элементы информационной инфраструктуры США находятся под угрозой, а Российская Федерация продолжает попытки подорвать американскую демократию. Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, передает "Радио Свобода".

Так, по словам Коутса, "снова горят тревожные красные сигналы", происходят "кибервторжения и атаки против целей в США". Он подчеркнул, что наиболее активны в таких действиях Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Директор Нацразведки США называет Россию "наиболее агрессивной" и заявляет, что она продолжает попытки подорвать американскую демократию. Он сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая возникла перед терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Указано, что заявление Коутса появилось после того, как 13 июля министерство юстиции США объявило обвинения во вмешательстве в выборы 12 офицерам российской военной разведки. Их обвинили во взломе компьютерных систем аппарата Демократической партии США и обнародовании тысяч похищенных документов и электронных писем.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп считает своего предшественника Барака Обаму ответственным за российское вмешательство в выборы 2016 года. Таким образом Трамп прокомментировал обвинения против 12 сотрудников российских спецслужб, которые накануне предъявил американский Минюст.