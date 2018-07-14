Росія продовжує спроби підірвати американську демократію, - глава розвідки США

Директор Нацрозвідки США називає РФ "найбільш агресивною" у кібервторгненнях і атаках проти цілей у США

Важливі елементи інформаційної інфраструктури США перебувають під загрозою, а Російська Федерація продовжує спроби підірвати американську демократію. Про це заявив директор Національної розвідки США Ден Коутс, передає "Радіо Свобода".

Так, за словами Коутса, "знову горять тривожні червоні сигнали", відбуваються "кібервторгнення і атаки проти цілей у США". Він підкреслив, що найбільш активні у таких діях Росія, Китай, Іран і Північна Корея.

Директор Нацрозвідки США називає Росію "найбільш агресивною" і такою, яка продовжує спроби підірвати американську демократію. Він порівняв нинішню ситуацію із тією, яка виникла перед терактами 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку і Вашингтоні.

Вказано, що заява Коутса з’явилася після того, як 13 липня міністерство юстиції США оголосило обвинувачення у втручанні у вибори 12 офіцерам російської військової розвідки. Їх звинуватили у зламі комп’ютерних систем апарату Демократичної партії США і оприлюдненні тисяч викрадених документів та електронних листів.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп вважає свого попередника Барака Обаму відповідальним за російське втручання у вибори 2016 року. Таким чином Трамп прокоментував звинувачення щодо 12 співробітників російських спецслужб, які напередодні пред'явив американський Мін'юст.