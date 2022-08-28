Россия продолжает обстреливать Николаев и область: есть пострадавший

"Сегодня ночью российские войска в очередной раз обстреляли окраину села Широкое Широковской общины. Здесь разрушения получили жилые дома и сельскохозяйственные здания", - говорится в сообщении.

Кроме того, как добавляют правоохранители, в результате взрывов в Любомировке Николаевского района пострадал 52-летний мужчина.

"После вчерашних обстрелов одного из районов Николаева полицейские задокументировали повреждение четырех гаражных помещений", - добавляют в МВД.

По всем фактам начаты уголовные производства по ч.1 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".