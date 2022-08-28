Россия продолжает обстреливать Николаев и область: есть пострадавший

В Николаевской области россияне атаковали Николаев, окраину села Широкое и Любомировку. Полицейские фиксируют последствия обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"Сегодня ночью российские войска в очередной раз обстреляли окраину села Широкое Широковской общины. Здесь разрушения получили жилые дома и сельскохозяйственные здания", - говорится в сообщении.
Кроме того, как добавляют правоохранители, в результате взрывов в Любомировке Николаевского района пострадал 52-летний мужчина.
"После вчерашних обстрелов одного из районов Николаева полицейские задокументировали повреждение четырех гаражных помещений", - добавляют в МВД.
По всем фактам начаты уголовные производства по ч.1 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Как сообщалось, российские войска под утро 27 августа ударили по Николаеву. Зафиксированы вражеские попадания на окраинах города.
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