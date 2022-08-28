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Россия продолжает обстреливать Николаев и область: есть пострадавший

Фото: Россия продолжает обстреливать Николаев и область (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаевской области россияне атаковали Николаев, окраину села Широкое и Любомировку. Полицейские фиксируют последствия обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Сегодня ночью российские войска в очередной раз обстреляли окраину села Широкое Широковской общины. Здесь разрушения получили жилые дома и сельскохозяйственные здания", - говорится в сообщении.

Кроме того, как добавляют правоохранители, в результате взрывов в Любомировке Николаевского района пострадал 52-летний мужчина.

"После вчерашних обстрелов одного из районов Николаева полицейские задокументировали повреждение четырех гаражных помещений", - добавляют в МВД.

По всем фактам начаты уголовные производства по ч.1 ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Как сообщалось, российские войска под утро 27 августа ударили по Николаеву. Зафиксированы вражеские попадания на окраинах города.

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Николаев