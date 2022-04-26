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Россия продолжает набор контрактников. Разведка опубликовала данные почти 3 тысяч военных

Фото: разведка опубликовала данные 3 тысяч российских контрактников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия пытается пополнить живую силу контрактниками, поэтому проводит активный набор. Украинская разведка опубликовала данные почти 3 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что военное руководство обещает контрактникам заоблачные зарплаты, социальные льготы и возможности безнаказанного грабежа и мародерства для того, чтобы те отправились на войну в Украину.

"Стоит отметить, что большинство россиян, несмотря на огромную вероятность гибели в Украине, побуждают к военной службе их родители и родственники. Вот такая загадочность российской души... и возможность заработать на смерти родных", - говорится в сообщении.

По данным разведки, только в Центральном военном округе России с января по апрель 2022 года заключен 2861 контракт на прохождение военной службы.

ГУР Минобороны опубликовала данные контрактников, которые вероятно могли участвовать в войне против Украины. Ознакомиться со списком можно по ссылке.

Напомним, ранее военная разведка получила персональные данные военных преступников РФ на Запорожском и Мариупольском направлениях.

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