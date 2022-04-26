Росія продовжує набір контрактників. Розвідка опублікувала дані майже 3 тисяч військових

Зазначається, що військове керівництво обіцяє контрактникам захмарні зарплати, соціальні пільги та можливості безкарного грабунку та мародерства для того, щоб ті відправилися на війну в Україну.

"Варто зазначити, що більшість росіян, попри величезну вірогідність загибелі в Україні, спонукають до військової служби їхні батьки та родичі. Ось така загадковість російської душі… та можливість заробити на смерті рідних", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, лише в Центральному військовому окрузі Росії з січня до квітня 2022 року укладено 2861 контракт на проходження військової служби.

ГУР Міноборони опублікувала дані контрактників, які ймовірно могли брати участь у війні проти України. Ознайомитися зі списком можна за посиланням.