Россия продолжает кибератаки на Минобороны Украины

Российские хакеры продолжают совершать кибератаки на Министерство обороны Украины. Специалисты ведомства успешно их отражают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Министерство обороны страны 404 (Россия - ред.) продолжает предпринимать неудачные попытки кибератаки на Минобороны Украины", - говорится в сообщении.
В частности, хакеры противника разослали на служебные адреса электронной почты ведомства фишинговые письма. Таким образом враг хотел получить доступ к служебной переписке. Однако эта попытка оказалась неудачной - вредоносные e-mail были заблокированы и не попали к пользователям.
Фишинговые письма выглядели так:
"В связи с критически важным обновлением базы сервера прошу срочно подтвердить свою учетную запись, в противном случае почта будет заблокирована".
В письме находилась фишинговая ссылка, доменное имя которой было зарегистрировано 22.02.2022 и имеет признаки принадлежности к Минобороны России.
"Все силы врага остались тщетными. Кибервойска Украины вместе с партнерами держат оборону", - подчеркнули украинские военные.
Напомним, спецслужбы США расследуют кибератаку на спутниковый доступ в интернет в Украине, которая совпала с началом вторжения России.
Война России против Украины продолжается 17-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!