Россия продолжает кибератаки на Минобороны Украины

"Министерство обороны страны 404 (Россия - ред.) продолжает предпринимать неудачные попытки кибератаки на Минобороны Украины", - говорится в сообщении.

В частности, хакеры противника разослали на служебные адреса электронной почты ведомства фишинговые письма. Таким образом враг хотел получить доступ к служебной переписке. Однако эта попытка оказалась неудачной - вредоносные e-mail были заблокированы и не попали к пользователям.

Фишинговые письма выглядели так:

"В связи с критически важным обновлением базы сервера прошу срочно подтвердить свою учетную запись, в противном случае почта будет заблокирована".

В письме находилась фишинговая ссылка, доменное имя которой было зарегистрировано 22.02.2022 и имеет признаки принадлежности к Минобороны России.

"Все силы врага остались тщетными. Кибервойска Украины вместе с партнерами держат оборону", - подчеркнули украинские военные.