Росія продовжує кібератаки на Міноборони України

Російські хакери продовжують здійснювати кібератаки на Міністерство оборони України. Фахівці відомства успішно їх відбивають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Міністерство оборони країни 404 (Росія - ред.) продовжує робити невдалі спроби кібератаки на Міноборони України", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, хакери противника розіслали на службові адреси електронної пошти відомства фішингові листи. Таким чином ворог хотів отримати доступ до службового листування. Однак ця спроба виявилася невдалою - шкідливі e-mail були заблоковані і не потрапили до користувачів.
Фішингові листи виглядали так:
"У зв'язку з критично важливим оновленням бази сервера прошу терміново підтвердити свій обліковий запис, в іншому випадку пошта буде заблокована".
У листі знаходилося фішингове посилання, доменне ім'я якої було зареєстровано 22.02.2022 і має ознаки приналежності до Міноборони Росії.
"Всі сили ворога залишилися марними. Кібервійська України разом з партнерами тримають оборону", - підкреслили українські військові.
Нагадаємо, спецслужби США розслідують кібератаку на супутниковий доступ в інтернет в Україні, яка збіглася з початком вторгнення Росії.
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