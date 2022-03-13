Росія продовжує кібератаки на Міноборони України

"Міністерство оборони країни 404 (Росія - ред.) продовжує робити невдалі спроби кібератаки на Міноборони України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, хакери противника розіслали на службові адреси електронної пошти відомства фішингові листи. Таким чином ворог хотів отримати доступ до службового листування. Однак ця спроба виявилася невдалою - шкідливі e-mail були заблоковані і не потрапили до користувачів.

Фішингові листи виглядали так:

"У зв'язку з критично важливим оновленням бази сервера прошу терміново підтвердити свій обліковий запис, в іншому випадку пошта буде заблокована".

У листі знаходилося фішингове посилання, доменне ім'я якої було зареєстровано 22.02.2022 і має ознаки приналежності до Міноборони Росії.

"Всі сили ворога залишилися марними. Кібервійська України разом з партнерами тримають оборону", - підкреслили українські військові.