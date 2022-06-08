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Россия продолжает блокаду Черного моря: четыре корабля и подлодка готовы к атакам

Фото: Военно-морской флот России (facebook com mod mil rus)
Автор: РБК-Украина

Оккупанты разместили в Черном море четыре корабля и подлодку, на которых почти 40 ракет. Поэтому угроза ракетных ударов по Украине с моря сохраняется и в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Как сообщается, в настоящее время обстановка в Одесской области стабильная и контролируемая. Тем не менее, оккупанты продолжают блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря.

"В готовности к атакам - 4 ракетных корабля и подлодка, которые снаряжены 36 крылатыми ракетами "Калибр", - говорится в сообщении.

Также украинцев предупреждают о существующей угрозе ракетных ударов и высадке десанта. Учитывая это, отдых на пляже и купание в заминированном море может представлять собой двойную опасность.

Ситуация в Крыму

По данным ОК "Юг", в "военкоматах" оккупированного Крыма представители медкомиссий фальсифицируют результаты медосмотров призывников для максимального набора. Таким образом оккупанты хотят удовлетворить потребность в пополнении живой силы.

"Призыв крымчан в ряды рашистского войска является существенным нарушением международного гуманитарного права и очередным военным преступлением", - отмечают военные.

Напомним, Минобороны Великобритании заявило, что блокада Россией портов в Черном море приведет к росту цен на жизненно важные товары.

Раньше Литва призвала создать военно-морскую коалицию, чтобы разблокировать порты Украины.

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