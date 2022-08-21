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Россия продолжает беспощадно обстреливать приграничные районы Украины со своей территории

Фото: Россия продолжает беспощадно обстреливать приграничные районы Украины (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты более 50 раз обстреляли приграничье Украины за минувшие сутки. Обстрелы велись с территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Враг наносил огненное поражение с применением реактивной и ствольной артиллерии, минометов, крупнокалиберного стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Как добавляют пограничники, под вражеским огнем оказались 3 общины Сумской области, 2 общины Черниговской области и 1 община Харьковской области.

Противник вел огонь со стороны российских населенных пунктов:

  • Теткино;
  • Заря;
  • Гордеевка;
  • Ломаковка;
  • Случевск.

Напомним, оккупанты почти ежедневно обстреливают приграничные территории Сумской, Харьковской и Черниговской области, используя артиллерию и минометы.

Как сообщалось, в субботу, 20 августа, россияне обстреляли четыре громады Сумской области, было зафиксировано около 40 прилетов.

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