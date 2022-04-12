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Россия продлила запрет на полеты на юге до 19 апреля

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Москва, Вторник 12 апреля 2022 09:58
Россия продлила запрет на полеты на юге до 19 апреля Фото: Россия продлила запрет на полеты на юге до 19 апреля (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) продлило запрет на полеты на юге страны до 19 апреля. Запрет связан с войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Запрет действует на полеты из Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка.

Всего ограничение на полеты коснулось 11 аэропортов. Помимо городов Черноземья, авиасообщение приостановлено в Анапу, Брянск, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Напомним, ранее сообщалось, что у российских авиакомпаний начались проблемы с ремонтом двигателей.

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