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Росія продовжила заборону на польоти на півдні до 19 квітня

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Москва, Вівторок 12 квітня 2022 09:58
Росія продовжила заборону на польоти на півдні до 19 квітня Фото: Росія продовжила заборону на польоти на півдні до 19 квітня (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) продовжило заборону на польоти на півдні країни до 19 квітня. Заборона пов'язана з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Заборона діє на польоти з Бєлгорода, Воронежа, Курська і Липецька.

Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів. Крім міст Чорнозем'я, авіасполучення призупинено в Анапу, Брянськ, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сімферополь і Елісту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російських авіакомпаній почалися проблеми з ремонтом двигунів.

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