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Россия продлила запрет на полеты в центральной части и на юге до 13 апреля

Фото: запрет на полеты в России продлили (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) продлило запрет на полеты в центральной части и на юге страны до 13 апреля. Запрет связан с войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что в очередной раз продлен запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России.

"До 13 апреля 03:45 по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь (оккупированный, - ред.) и Элиста", - говорится в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что у российских авиакомпаний начались проблемы с ремонтом двигателей.

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