Росія продовжила заборону на польоти в центральній частині і на півдні до 13 квітня

Повідомляється, що в черговий раз продовжено заборону на польоти в 11 аеропортів центральної частини і півдня Росії.

"До 13 Квітня 03:45 за московським часом продовжено режим тимчасового обмеження на польоти в 11 російських аеропортів: Анапа, Бєлгород, Брянськ, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону, Сімферополь (окупований, - ред.) та Еліста", - йдеться в повідомленні.

Авіакомпаніям рекомендується використовувати аеропорти Сочі, Волгограда, Мінеральних Вод, Ставрополя і Москви. Решта аеропорти Росії, включаючи міжнародні, працюють в звичайному режимі.