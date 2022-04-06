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Росія продовжила заборону на польоти в центральній частині і на півдні до 13 квітня

Фото: заборону на польоти в Росії продовжили (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) продовжило заборону на польоти в центральній частині і на півдні країни до 13 квітня. Заборона пов'язана з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Повідомляється, що в черговий раз продовжено заборону на польоти в 11 аеропортів центральної частини і півдня Росії.

"До 13 Квітня 03:45 за московським часом продовжено режим тимчасового обмеження на польоти в 11 російських аеропортів: Анапа, Бєлгород, Брянськ, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону, Сімферополь (окупований, - ред.) та Еліста", - йдеться в повідомленні.

Авіакомпаніям рекомендується використовувати аеропорти Сочі, Волгограда, Мінеральних Вод, Ставрополя і Москви. Решта аеропорти Росії, включаючи міжнародні, працюють в звичайному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російських авіакомпаній почалися проблеми з ремонтом двигунів.

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