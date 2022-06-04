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Россия продлила ограничения на полеты вблизи границ Украины

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Москва, Суббота 04 июня 2022 09:56
Россия продлила ограничения на полеты вблизи границ Украины Фото: Россия продлила ограничения на полеты вблизи границ Украины (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Федеральное агентство воздушного транспорта России продлило ограничения на полеты на юге и центре страны до 12 июня. Запрет связан с войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Росавиация.

Временные ограничения действуют на полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ограничение на полеты коснулось 11 российских аэропортов.

При этом авиакомпаниям рекомендовали найти альтернативные маршруты для перевозки пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее сообщалось, что Россия использует гражданский аэропорт в Белгороде для базирования военной техники.

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