ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Болтон: Россия продает оружие странам Африки за голоса в ООН

Новости » Политика    13.12.2018 - 18:00
Болтон: Россия продает оружие странам Африки за голоса в ООН
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Болтон добавил, что Китай и Россия пренебрегают верховенством права

Cоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет противостоять растущему экономическому и политическому влиянию Китая и России в Африке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он уверен, что Китай и РФ, "осознанно и агрессивно" инвестируют в регион, чтобы получить конкурентное преимущество перед США. Болтон добавил, что Китай и Россия пренебрегают верховенством права.

"Китай предлагает взятки, непрозрачные соглашения и использует долговые обязательства, чтобы держать государства Африки в плену желаний и требований Пекина. Его инвестиционные предприятия пронизаны коррупцией", - сказал он.

Также по словам советника США, Москва продает африканским правителям оружие и энергоресурсы в обмен на голоса в ООН, "голоса, которые удерживают диктаторов у власти, подрывают мир и безопасность и противоречат интересам африканского народа".

Болтон добавил, что главным приоритетом США в Африке будет развитие экономических связей для создания возможностей для американского бизнеса, а также для защиты независимости африканских стран и интересов национальной безопасности США.

Напомним, французский министр обороны Флоранс Парли заявляла, что расширение влияния Российской Федерации в Центральноафриканской республике вряд ли стабилизирует страну.

Трамп отреагировал на решение суда по делу его экс-адвоката Коэна Из России высылают скандальную журналистку, которая поддерживала "ДНР/ЛНР"
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиоружиеКитайпоставки оружияАфрика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь