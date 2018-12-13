Болтон: Россия продает оружие странам Африки за голоса в ООН

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Болтон добавил, что Китай и Россия пренебрегают верховенством права

Cоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет противостоять растущему экономическому и политическому влиянию Китая и России в Африке. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Он уверен, что Китай и РФ, "осознанно и агрессивно" инвестируют в регион, чтобы получить конкурентное преимущество перед США. Болтон добавил, что Китай и Россия пренебрегают верховенством права.

"Китай предлагает взятки, непрозрачные соглашения и использует долговые обязательства, чтобы держать государства Африки в плену желаний и требований Пекина. Его инвестиционные предприятия пронизаны коррупцией", - сказал он.

Также по словам советника США, Москва продает африканским правителям оружие и энергоресурсы в обмен на голоса в ООН, "голоса, которые удерживают диктаторов у власти, подрывают мир и безопасность и противоречат интересам африканского народа".

Болтон добавил, что главным приоритетом США в Африке будет развитие экономических связей для создания возможностей для американского бизнеса, а также для защиты независимости африканских стран и интересов национальной безопасности США.

Напомним, французский министр обороны Флоранс Парли заявляла, что расширение влияния Российской Федерации в Центральноафриканской республике вряд ли стабилизирует страну.