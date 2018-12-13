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Болтон: Росія продає зброю країнам Африки за голоси в ООН

Новини » Політика    13.12.2018 - 18:00
Болтон: Росія продає зброю країнам Африки за голоси в ООН
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Болтон додав, що Китай і Росія нехтують верховенством права

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон буде протистояти зростаючому економічному і політичному впливу Китаю і Росії в Африці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Він упевнений, що Китай і РФ, "свідомо і агресивно" інвестують в регіон, щоб отримати конкурентну перевагу перед США. Болтон додав, що Китай і Росія нехтують верховенством права.

"Китай пропонує хабары, непрозорі угоди і використовує боргові зобов'язання, щоб тримати держави Африки в полоні бажань і вимог Пекіна. Його інвестиційні підприємства пронизані корупцією", - сказав він.

Також за словами радника США, Москва продає африканським правителям зброю та енергоресурси в обмін на голоси в ООН, "голоси, які утримують диктаторів до влади, підривають мир і безпеку і суперечать інтересам африканського народу".

Болтон додав, що головним пріоритетом США в Африці буде розвиток економічних зв'язків для створення можливостей для американського бізнесу, а також для захисту незалежності африканських країн та інтересів національної безпеки США.

Нагадаємо, французький міністр оборони Флоранс Парлі заявляла, що розширення впливу Російської Федерації в Центральноафриканській республіці навряд чи стабілізує країну.

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