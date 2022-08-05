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Россия просит Турцию помочь обходить санкции, - WP

Фото: Россия просит Турцию о помощи в обходе санкций (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

По данным украинской разведки, российские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкций. Первыми на очереди являются вопросы нефти и открытия счетов в банках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Россия призывает Турцию разрешить покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. Это решение может помочь скрыть происхождение нефти и обойти санкции, в частности нефтяное эмбарго Евросоюза.

Также российское руководство просит турецкие власти разрешить открыть в государственных банках счета крупнейших финансовых структур РФ, и даже разрешить российским промышленным производителям работать внутри свободных экономических зон Турции.

При этом нет признаков, что Турция пойдет навстречу России, поскольку за такую поддержку США и ЕС могут наложить вторичные санкции на турецкие банки и компании.

Напомним, что президент Турции Эрдоган сегодня прибыл в Сочи. Там у него была запланирована встреча с президентом Путиным.

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