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Росія просить Туреччину допомогти обходити санкції, - WP

Фото: Росія просить Туреччину про допомогу в обході санкцій (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

За даними української розвідки, Російська влада звернулася до Туреччини за допомогою в обході санкцій. Першими на черзі є питання нафти та відкриття рахунків у банках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Росія закликає Туреччину дозволити купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах та резервуарах. Це рішення може допомогти приховати походження нафти та обійти санкції, зокрема нафтове ембарго Євросоюзу.

Також російське керівництво просить турецьку владу дозволити відкрити у державних банках рахунки найбільших фінансових структур РФ, і навіть дозволити російським промисловим виробникам працювати всередині вільних економічних зон Туреччини.

При цьому немає ознак, що Туреччина піде на зустріч Росії, оскільки за таку підтримку США та ЄС можуть накласти вторинні санкції на турецькі банки та компанії.

Нагадаємо, що президент Туреччини Ердоган сьогодні прибув у Сочі. Там у нього була запланована зустріч з президентом Путіним.

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