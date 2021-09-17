Россия призвала Запад пресечь "воинственную риторику" Украины: МИД отреагировал

Отметим, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова комментировала заявления президент Украины Владимира Зеленского о возможности полномасштабной войны с Россией, а также секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что украинская армия может повоевать за Крым и Донбасс. В частности, она подчеркнула, что эти высказывания "должны пресекаться теми, кто на Западе курирует Украину".

По словам Николенко, за публичной риторикой Россия продолжает маскировать нежелание выполнять свои обязательства.

"За ширмой шумных выпадов МИД РФ достаточно четко видна целенаправленная политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса: саботаж воплощения минских договоренностей и итогов саммита лидеров нормандского формата, блокирование работы Трехсторонней контактной группы, препятствование деятельности ОБСЕ, затягивание петли на шее сотен тысяч украинцев на временно оккупированных территориях", - отметил он.

Он также подчеркнул, что ключи от мира в Украине лежат в Кремле, но там не хватает политической воли, чтобы двигаться вперед.

"Когда она появится, остальные вопросы превратится в технический процесс. Россия уже сейчас может сделать первый шаг: решиться на встречу министров иностранных дел "нормандской четверки"… Наше государство готово к прогрессу. В то же время, мы четко понимаем, с кем имеем дело. Поэтому надеемся как на дипломатию, так и армию", - добавил Николенко.