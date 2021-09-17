Росія закликала Захід припинити "войовничу риторику" України: МЗС відреагувало

Зазначимо, напередодні офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова коментувала заяви президент України Володимира Зеленського про можливість повномасштабної війни з Росією, а також секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що українська армія може повоювати за Крим і Донбас. Зокрема, вона підкреслила, що ці висловлювання "мають припинятися тими, хто на Заході курирує Україну".

За словами Ніколенка, за публічною риторикою Росія продовжує маскувати небажання виконувати свої зобов'язання.

"За ширмою галасливих випадів МЗС РФ досить чітко видно цілеспрямована політика знищення інфраструктури мирного процесу: саботаж втілення мінських домовленостей і підсумків саміту лідерів нормандського формату, блокування роботи Тристоронньої контактної групи, перешкоджання діяльності ОБСЄ, затягування петлі на шиї сотень тисяч українців на тимчасово окупованих територіях", - зазначив він.

Він також підкреслив, що ключі від миру в Україні лежать в Кремлі, Але там не вистачає політичної волі, щоб рухатися вперед.

"Коли вона з'явиться, решта питань перетвориться на технічний процес. Росія вже зараз може зробити перший крок: зважитися на зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки"... Наша держава готова до прогресу. У той же час, ми чітко розуміємо, з ким маємо справу. Тому сподіваємося як на дипломатію, так і армію", - додав Ніколенко.