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Россия призвала ЕС заниматься укреплением безопасности в Европе из-за Украины

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Четверг 30 декабря 2021 14:24
Россия призвала ЕС заниматься укреплением безопасности в Европе из-за Украины Фото: представитель МИД РФ Мария Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Валерия Полищук

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Евросоюз не заниматься риторической гимнастикой в отношении требований РФ. По ее словам, ЕС должен работать над укреплением безопасности в Европе, в частности, из-за Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы призываем Евросоюз не заниматься подобной гимнастикой в сфере риторики, работать над укреплением безопасности в Европе, заниматься собственно прямыми обязанностями, прежде всего через стимулирование киевских властей на выполнение минского комплекса мер", - заявила Захарова.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил масштабным конфликтом в Европе из-за Украины.

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