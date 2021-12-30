ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія закликала ЄС займатися зміцненням безпеки в Європі через Україну

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 14:24
Росія закликала ЄС займатися зміцненням безпеки в Європі через Україну Фото: представник МЗС РФ Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Валерія Поліщук

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова закликала Євросоюз не займатися риторичною гімнастикою щодо вимог РФ. За її словами, ЄС повинен працювати над зміцненням безпеки в Європі, зокрема, через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми закликаємо Євросоюз не займатися подібною гімнастикою у сфері риторики, працювати над зміцненням безпеки в Європі, займатися власне прямими обов'язками, перш за все через стимулювання київської влади на виконання мінського Комплексу заходів", - заявила Захарова.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров пригрозив масштабним конфліктом в Європі через Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація
NEWS
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
Зеленський скликає на сьогодні РНБО: що відомо
DAILY
Право на захист. Коли і для кого в Україні легалізують вогнепальну зброю
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Право на захист. Коли і для кого в Україні легалізують вогнепальну зброю