Россия не признает высокий риск радиационного загрязнения на ЗАЭС, - Госдеп США

Соединенные Штаты заявили, что Россия не хочет признавать серьезный риск радиационного загрязнения вокруг Запорожской АЭС, добавив, что именно по этой причине она заблокировала окончательный проект договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

"Только Российская Федерация решила заблокировать принятие итогового документа по завершении Десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Россия не признает радиационные риски вокруг Запорожской АЭС", — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Ранее мы писали, что Япония обвинила Россию в срыве подписания рамочного документа по итогам конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Также стало известно, что в Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

Кроме того, заместитель госсекретаря США призвала Россию немедленно прекратить военные действия вокруг ЗАЭС. Они создают риск ядерного инцидента и утечки радиации, которые могут представлять опасность не только для Украины, но и для соседних стран

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