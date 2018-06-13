Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Россия привлекла 30 тыс. военных для проведения учений вблизи границы с Украиной

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 16:45
Фото: "Искандер" (structure.mil.ru)
Фото: "Искандер" (structure.mil.ru)

Также на тренировках представлены ракетные комплексы "Искандер"

Российская Федерация (РФ) недалеко от границы с Україноюу среду, 13 июня, организовала военные учения с участием более 30 тыс. военнослужащих. Об этом говорится в повідомленні пресс-службы Министерства обороны РФ.

Отмечается, что участие в учениях участвуют военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) и Балтийского флота России. Относительно техники, на учениях представлено более 5 тыс. боевой и специальной техники.

"На аэродромах и в назначенных районах развернуты пункты специальной обработки, куда для ликвидации последствий условного заражения привлечены авиационные, мотострелковые, танковые, ракетные, артиллерийские подразделения и силы противовоздушной обороны, в том числе пусковые установки, транспортно-заряжающие машины оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер - М" и зенитных ракетных комплексов С-400", - говорится в сообщении

Отмечается, что обучение проходит в частях ЗВО России, дислоцированных в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Ивановской, Псковской и Нижегородской областях.

Добавим, что территориально Западный военный флот граничит с Украиной.

Напомним, как сообщили в Минобороны Украины по данным разведки, российское командование на Донбассе активизировало подготовку к применения артиллерийских подразделений.

Латвия обнаружила 2 российских истребителя у своих границ Во время учений в Беларуси РФ учит свою армию атаковать Запад, - Грибаускайте
Теги публикации: военные РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь