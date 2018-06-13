Россия привлекла 30 тыс. военных для проведения учений вблизи границы с Украиной

Также на тренировках представлены ракетные комплексы "Искандер"

Российская Федерация (РФ) недалеко от границы с Україноюу среду, 13 июня, организовала военные учения с участием более 30 тыс. военнослужащих. Об этом говорится в повідомленні пресс-службы Министерства обороны РФ.

Отмечается, что участие в учениях участвуют военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) и Балтийского флота России. Относительно техники, на учениях представлено более 5 тыс. боевой и специальной техники.

"На аэродромах и в назначенных районах развернуты пункты специальной обработки, куда для ликвидации последствий условного заражения привлечены авиационные, мотострелковые, танковые, ракетные, артиллерийские подразделения и силы противовоздушной обороны, в том числе пусковые установки, транспортно-заряжающие машины оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер - М" и зенитных ракетных комплексов С-400", - говорится в сообщении

Отмечается, что обучение проходит в частях ЗВО России, дислоцированных в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Ивановской, Псковской и Нижегородской областях.

Добавим, что территориально Западный военный флот граничит с Украиной.

Напомним, как сообщили в Минобороны Украины по данным разведки, российское командование на Донбассе активизировало подготовку к применения артиллерийских подразделений.