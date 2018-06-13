Росія залучила 30 тис. військових для проведення навчань неподалік кордону з Україною

Також на тренуваннях представлені ракетні комплекси "Іскандер"

Російська Федерація (РФ) неподалік кордону з Україноюу середу, 13 червня, організувала військові навчання за участю понад 30 тис. військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони РФ.

Зазначається, що участь у навчаннях беруть військовослужбовці Західного військового округу (ЗВО) та Балтійського флоту Росії. Щодо техніки, на навчаннях представлено понад 5 тис. бойової та спеціальної техніки.

"На аеродромах і в призначених районах розгорнуті пункти спеціальної обробки, куди для ліквідації наслідків умовного зараження залучені авіаційні, мотострілкові, танкові, ракетні, артилерійські підрозділи і сили протиповітряної оборони, в тому числі пускові установки, транспортно-заряджають машини оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер - М" і зенітних ракетних комплексів С-400", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що навчання проходить в частинах ЗВО Росії, дислокованих у Москві й Санкт-Петербурзі, а також в Московській, Ленінградській, Калінінградській, Воронезькій, Курській, Смоленській, Івановській, Псковській та Нижегородській областях.

Додамо, що територіально Західний військовий округ межує з Україною.

Нагадаємо, як повідомили у Міноборони України за даними розвідки, російське командування на Донбасі активізувало підготовку до застосування артилерійських підрозділів.