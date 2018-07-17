Россия приостановила работу "Северного потока"

"Северный поток" до конца месяца остановили на ремонт

Российская Федерация приостановила работу газопровода "Северный поток", и украинская газотранспортная система (ГТС) компенсирует поставки европейским потребителям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

Сообщается, что Российская Федерация приостановила работу газопровода "Северный поток", а украинская газотранспортная система (ГТС), которая никогда не останавливала транзит из-за ремонта или техобслуживания, компенсирует поставки газа европейским потребителям

"Это неплохой ответ, чья ГТС надежнее, для участников трехсторонних украинско-европейско-российских переговоров", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Отметим, газопровод "Северный поток" идет по дну Балтийского моря из России в Германию. Сегодня он полностью остановлен на плановый ремонт до конца июля. Также на сегодня запланированы трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейской комиссией по вопросам поставок газа.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ готова сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2".