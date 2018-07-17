Росія призупинила роботу "Північного потоку"
"Північний потік" до кінця місяця зупинили на ремонт
Російська Федерація припинила роботу газопроводу "Північний потік", українська газотранспортна система (ГТС) компенсує постачання європейським споживачам. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАК "Нафтогаз України" в Twitter.
Повідомляється, що Російська Федерація припинила роботу газопроводу "Північний потік", а українська газотранспортна система (ГТС), яка ніколи не зупиняла транзит через ремонт або техобслуговування, компенсує поставки газу європейським споживачам
"Це непогана відповідь, чия ГТС надійніша, для учасників тристоронніх українсько-європейсько-російських переговорів", - підкреслили в "Нафтогазі"
Зазначимо, газопровід "Північний потік" йде по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Сьогодні він повністю зупинений на плановий ремонт до кінця липня. Також на сьогодні заплановано тристоронні переговори між Росією, Україною та Європейською комісією з питань поставок газу.
Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін заявив, що РФ готова зберегти транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2".