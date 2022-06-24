Россия применяет по ВСУ до тысячи снарядов в час, - Резников

Российские войска в боевых действиях применяют по Вооруженным силам Украины до тысячи снарядов в час.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Алексея Резникова телеканалу Freedom.
По его словам, западная артиллерия уже сильно меняет картину боев, однако у противника фактически безлимитный ресурс на боеприпасы.
"Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных... Тысячу снарядов в час, они высыпают безлимитный ресурс сегодня, к сожалению", - подчеркнул Резников.
Он также отметил, что украинской стороне приходится применять тактику точечного поражения, поэтому десятки гаубиц или несколько единиц HIMARS при правильном использовании могут нанести "правильное поражение правильных целей".
Напомним, ранее сообщалось, что на некоторых направлениях Россия в артиллерии превосходит Украину в 20 раз.
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