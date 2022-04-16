Россия может применить ядерное оружие и мир должен к этому подготовиться, - Зеленский

"Россия может применить любое оружие и верить им нельзя. Как и наши гарантии безопасности – их надо так выписать, рассчитывая на то, что на следующий день они пойдут на нас с оружием. Пусть идут, но мы сможем тогда на это ответить", – сказал президент.

По словам Зеленского, Украина сейчас работает с западными партнерами над получением средств защиты от химического оружия, но хочет их получить уже сейчас или как можно скорее.

"Та или другая страна постоянно говорит: если будет применение (ядерного или другого неконвенционального оружия, - ред.), то мы что-то введем. Вот если будет идти Россия, то мы тогда (что-то сделаем). Я считаю, что это большая провокация. Не надо ждать от России, когда она будет применять ядерное оружие, миру надо готовиться к этому. И речь не только об антидотах или бомбоубежищах. С ними (россиянами, - ред.) надо говорить, подписывать бумагу, зажимать их экономику так, чтобы у них не было даже мысли об этом", – сказал Зеленский.