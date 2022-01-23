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Россия пригрозила Украине в случае "провокаций" на Донбассе

Автор: Иванна Шовкун

В России пригрозили, что "не отнесутся с терпением", если Украина или западные страны "будут устраивать провокации в Донбассе против российских граждан". При этом утверждают, что Украина обвиняет РФ в намерении вторгнуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова в эфире YouTube-канала "Изолента Live".

"Все четко было выяснено, и сказано, и предупреждено. Мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан", - заявил дипломат.

По его словам, Киев и западные страны "пытаются прикрыть возможные провокации со стороны Украины", обвиняя Россию в намерении вторгнуться.

"Как начальник Генерального штаба заявил, Россия на все провокации может ответить <...> и не позволит своих граждан обижать, а тем более убивать", - сказал Гаврилов.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 3 обстрела, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

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Донбасс