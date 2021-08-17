Россия пригрозила Северной Македонии "адекватным ответом" на высылку дипломата

Российская Федерация отреагировала на то, что Северная Македония объявила персоной нон грата российского дипломата . Министерство иностранных дел пригрозило стране ущербом по двусторонним отношениям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу МИД России .

Отмечается, что Северная Македония выслала дипломата, который, якобы, завершил свою командировку еще до официального заявления об объявлении нон грата.

"К сожалению, северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям", - добавляет пресс-служба.

Россия, со своей стороны, обещает адекватно отреагировать на "немотивированные недружественные действия".